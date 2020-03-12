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В центре Ростова на Левобережной сгорела машина

В центре Ростова на Левобережной сгорела машина
В Ростове-на-Дону сгорел автомобиль. Происшествие случилось около 11 часов 14 марта на улице Левобережной.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, машина загорелась на площади 5 квадратных метров в районе дома № 2Д.

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание в течение получаса.

- Для ликвидации ЧП привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - добавили в ведомстве. - Марка сгоревшей машины уточняется.

Что стало причиной возгорания автомобиля, выясняют специалисты.

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