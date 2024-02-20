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В Ростовской области в лобовом ДТП один погиб, четверо пострадали

В Ростовской области в лобовом ДТП один погиб, четверо пострадали
Жесткое лобовое ДТП случилось 20 февраля на трассе Новошахтинск - Гуково. Авария случилась около 16:30 примерно в 20 километрах от Новошахтинска.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 33-летняя женщина-водитель на «Хендай Акцент зацепила обочину и выехала на встречную полосу. Оказавшись на полосе встречного движения корейская машина врезалась в «Тойоту», которой управлял 40-летний мужчина.

В результате лобового столкновения погиб 37-летний пассажир корейского авто. Водители, а также еще двое пассажиров японской машины с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по РО.
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