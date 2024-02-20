В Ростовской области в лобовом ДТП один погиб, четверо пострадали

Фото: УГИБДД по РО.

Жесткое лобовое ДТП случилось 20 февраля на трассе Новошахтинск - Гуково. Авария случилась около 16:30 примерно в 20 километрах от Новошахтинска.По данным УГИБДД по Ростовской области, 33-летняя женщина-водитель на «Хендай Акцент зацепила обочину и выехала на встречную полосу. Оказавшись на полосе встречного движения корейская машина врезалась в «Тойоту», которой управлял 40-летний мужчина.В результате лобового столкновения погиб 37-летний пассажир корейского авто. Водители, а также еще двое пассажиров японской машины с травмами доставили в больницу.