Один погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизнь пенсионера. Трагедия случилась на трассе Азов-Ейск 10 января около 15:00.По предварительным данным, 75-летний водитель «Ниссан Прерия» ехал неподалеку от хутора Береговой. В какой-то момент автомобль занесло. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Хендай Элантру», за рулем которой сидел 39-летний мужчина.Травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Хендай». Их возраст устанавливается. Всех четверых доставили в больницу.- В ДТП погиб 71-летний пассажир «Ниссана». Он скончался до приезда медицинских работников, - рассказали в региональном УГИБДД.