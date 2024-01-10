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Один погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Один погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизнь пенсионера. Трагедия случилась на трассе Азов-Ейск 10 января около 15:00.

По предварительным данным, 75-летний водитель «Ниссан Прерия» ехал неподалеку от хутора Береговой. В какой-то момент автомобль занесло. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Хендай Элантру», за рулем которой сидел 39-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Хендай». Их возраст устанавливается. Всех четверых доставили в больницу.

- В ДТП погиб 71-летний пассажир «Ниссана». Он скончался до приезда медицинских работников, - рассказали в региональном УГИБДД.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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