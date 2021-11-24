В Ростовской области в квартире нашли труп пропавшего парня
Пропавший в Ростовской области 25-летний Дмитрий Фомин найден мертвым. Об этом сообщает портал DonDay.ru.
Напомним, молодой человек пропал 12 ноября в Красном Сулине. Родственникам он не сказал о своем долгом отсутствии, поэтому когда он не вернулся домой, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисковых отрядов.
Выяснилось, что Дмитрий несколько дней гостил у товарища. Там и нашли его тело. Видимых следов насилия на трупе обнаружено не было. Предварительной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.