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В Ростовской области в квартире нашли труп пропавшего парня

В Ростовской области в квартире нашли труп пропавшего парня
Пропавший в Ростовской области 25-летний Дмитрий Фомин найден мертвым. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Напомним, молодой человек пропал 12 ноября в Красном Сулине. Родственникам он не сказал о своем долгом отсутствии, поэтому когда он не вернулся домой, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисковых отрядов.

Выяснилось, что Дмитрий несколько дней гостил у товарища. Там и нашли его тело. Видимых следов насилия на трупе обнаружено не было. Предварительной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.
Фото: Лиза Алерт.
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