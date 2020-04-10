В Ростовской области в колонии охранника нашли с простреленной головой
В колонии общего режима №1 в поселке Трудовой охранника нашли с простреленной головой. Вечером 11 апреля было обнаружено тело 23-летнего младшего инспектора охраны. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, в 20.00 сотрудник ФСИН заступил на пост наблюдательной вышки. Через два часа он доложил о ситуации и перестал выходить на связь с дежурным.
Сотрудники колонии решили проверить все ли в порядке с коллегой, поднялись на вышку и нашли тело парня. Недалеко от трупа был обнаружен служебный автомат АК-47.
В обстоятельствах гибели молодого человека разбираются следователи. Проводится проверка.