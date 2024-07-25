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В Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка

В Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка
В Миллеровском районе Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка. Происшествие случилось 24 июля в слободе Рогалик.

Около 23:00 на улице Дружбы 19-летний водитель «ВАЗ-210740» выезжал со двора. Предварительно, он не убедился в безопасности своего манёвра при движении задним ходом. По этой причине автомобилист столкнулся с кроссовым мотоциклом «Рейсер» в районе дома № 46.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадали 15-летний водитель мотоцикла и его 14-летняя пассажирка. Их доставили в медучереждение.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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