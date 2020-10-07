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В Ростовской области в ДТП с фурой пострадала 35-летняя женщина

В Ростовской области в ДТП с фурой пострадала 35-летняя женщина
В Шахтах в аварии с грузовиком пострадала женщина-водитель. Происшествие случилось утром 9 октября на улице Келдышева.

В районе дома №7А женщина, находясь за рулем машины «Опель Астра», поворачивала на перекрестке. В это время навстречу ей направлялся грузовик «Фрейтлайнер». Женщина слишком поздно его заметила, и избежать аварии не удалось. Грузовой автомобиль врезался в бок легковушки.

- В результате ДТП 35-летнюю женщину с травмами госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

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