В Ростовской области в ДТП с фурой пострадала 35-летняя женщина

В Шахтах в аварии с грузовиком пострадала женщина-водитель. Происшествие случилось утром 9 октября на улице Келдышева.В районе дома №7А женщина, находясь за рулем машины «Опель Астра», поворачивала на перекрестке. В это время навстречу ей направлялся грузовик «Фрейтлайнер». Женщина слишком поздно его заметила, и избежать аварии не удалось. Грузовой автомобиль врезался в бок легковушки.- В результате ДТП 35-летнюю женщину с травмами госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.