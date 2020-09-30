В Азове 38-летняя женщина пострадала в ДТП

В Ростовской области в аварии пострадала женщина. ДТП случилось 2 октября на улице Московской в Азове.В районе дома №141 утром 24-летний водитель «Ниссана Альмера» проезжал перекресток на красный свет. Женщина за рулем «Киа в это время уже начала движение на разрешающий сигнал светофора. В результате машины столкнулись. От силы удара 38-летняя женщина за рулем иномарки наехала на пешеходное ограждение и врезалась в стойку светофора. Травм женищине избежать не удалось.- В результате ДТП водитель Киа пострадала, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами она была госпитализирована в больницу.