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В Азове 38-летняя женщина пострадала в ДТП

В Азове 38-летняя женщина пострадала в ДТП
В Ростовской области в аварии пострадала женщина. ДТП случилось 2 октября на улице Московской в Азове.

В районе дома №141 утром 24-летний водитель «Ниссана Альмера» проезжал перекресток на красный свет. Женщина за рулем «Киа в это время уже начала движение на разрешающий сигнал светофора. В результате машины столкнулись. От силы удара 38-летняя женщина за рулем иномарки наехала на пешеходное ограждение и врезалась в стойку светофора. Травм женищине избежать не удалось.

- В результате ДТП водитель Киа пострадала, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами она была госпитализирована в больницу.

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