В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Чертковском районе Ростовской области случилось ДТП с участием грузовика и автобуса. Авария случилась 16 апреля 790-м километре трассы М-4 «Дон».По предварительным данным, в результате аварии общественного транспорта с большегрузом, автобус съехал в кювет и его двери заблокировались. В салоне заблокирована оказалась женщина.Очевидцы аварии вызвали на место спасателей.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия пострадала женщина. Ее с травмами доставили в больницу.Кроме того, в результате столкновения на проезжей части разлилось топливо обоих авто. Сотрудники мчс оперативно ликвидировали последствия аварии: смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы, чтобы предотвратить возгорание электропроводки.