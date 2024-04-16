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В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадала женщина

В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Чертковском районе Ростовской области случилось ДТП с участием грузовика и автобуса. Авария случилась 16 апреля 790-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, в результате аварии общественного транспорта с большегрузом, автобус съехал в кювет и его двери заблокировались. В салоне заблокирована оказалась женщина.

Очевидцы аварии вызвали на место спасателей.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия пострадала женщина. Ее с травмами доставили в больницу.

Кроме того, в результате столкновения на проезжей части разлилось топливо обоих авто. Сотрудники мчс оперативно ликвидировали последствия аварии: смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы, чтобы предотвратить возгорание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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