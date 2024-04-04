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В Ростовской области перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге

В Ростовской области перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области перевернулся бензовоз. Авария произошла 3 апреля в Чертковском районе.

Около 22:00 по проезжей части двигался многотонный автомобиль. В какой-то момент водитель транспортного средства потерял управление, и бензовоз перевернулся. В результате ДТП на трассу вытекло дизельное топливо.

На место происшествия выехали спасатели.

- По данным Ростовской областной службы спасения, к ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и 12 единиц спецтехники. - В результате аварии никто не пострадал.
Фото: Соцсети.
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