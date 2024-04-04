В Ростовской области перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге

Фото: Соцсети.

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области перевернулся бензовоз. Авария произошла 3 апреля в Чертковском районе.Около 22:00 по проезжей части двигался многотонный автомобиль. В какой-то момент водитель транспортного средства потерял управление, и бензовоз перевернулся. В результате ДТП на трассу вытекло дизельное топливо.На место происшествия выехали спасатели.- По данным Ростовской областной службы спасения, к ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и 12 единиц спецтехники. - В результате аварии никто не пострадал.