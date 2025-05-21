В Ростовской области в ДТП пострадала 59-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в Новочеркасске на Харьковском шоссе 20 мая в 16:05 произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии травмы получила 59-летняя женщина.По предварительным данным, авария произошла около дома № 30. 35-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лексус ЕS250», планировала повернуть налево, на улицу Трамвайную. В это время по главной дороге ехал 22-летний водитель на «ВАЗ-21074». Женщина за рулем "Лексуса" не уступила дорогу "ВАЗу", что привело к мощному удару.Как сообщает областная Госавтоинспекция, в результате столкновения пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.