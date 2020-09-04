В лобовом ДТП в Батайске пострадала 38-летняя женщина
В Батайске 7 сентября около полудня произошла авария с участием двух иномарок. В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина.
По предварительным данным, лобовое столкновение произошло на улице М. Горького, 358е из-за нарушения правил дорожного движения. 38-летняя женщина за рулём «Ниссана Ноут», поворачивая налево, не уступила дорогу «Хонде Цивик» под управлением 38-летнего водителя, который двигался по встречной полосе.
- От удара автомобиль «Хонда» отбросило на металлические ограждения, - подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В результате аварии травмы получила женщина-водитель «Ниссана». Пострадавшую доставили в больницу.