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В Ростовской области 25-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП

В Ростовской области 25-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП
На трассе в Ростовской области мотоциклист пострадал в аварии. ДТП произошло 12 июня на автодороге «поселок Сосны – хутор Нижнепопов».

Предварительно, 25-летний мотоциклист двигался по трассе около 12:30 . Он не выдержал безопасную дистанцию на автодороге и на полном ходу протаранил попутный автомобиль.

Выяснилось, что в момент аварии у молодого человека обнаружили 0,098 промилле. Кроме того, у него не было прав на двухколесный транспорт.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 25-летний мотоциклист. Его доставили в больницу с травмами.
Фото: Rostov.ru
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