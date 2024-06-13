В Ростовской области 25-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП

Фото: Rostov.ru

На трассе в Ростовской области мотоциклист пострадал в аварии. ДТП произошло 12 июня на автодороге «поселок Сосны – хутор Нижнепопов».Предварительно, 25-летний мотоциклист двигался по трассе около 12:30 . Он не выдержал безопасную дистанцию на автодороге и на полном ходу протаранил попутный автомобиль.Выяснилось, что в момент аварии у молодого человека обнаружили 0,098 промилле. Кроме того, у него не было прав на двухколесный транспорт.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 25-летний мотоциклист. Его доставили в больницу с травмами.