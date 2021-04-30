На Дону 43-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

На трассе под Каменском-Шахтинским водитель мотоцикла попал в ДТП. Авария случилась днем 2 мая на трассе М-4.По данным УГИБДД по Ростовской области, 43-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди двигающуюся иномарку под управлением 72-летнего водителя. В результате удара мотоциклист вылетел из транспортного средства.- Пострадавшего мужчину-мотоциклиста доставили в больницу Каменска-Шахтинского, - уточнили в ведомстве.По словам свидетелей ЧП, пострадавший до приезда скорой помощи был без сознания.