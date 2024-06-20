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В Ростовской области 16-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП

В Ростовской области 16-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП
В Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний мотоциклист. Происшествие случилось 19 июня в поселке Вороново Целинского района.

По предварительным данным, подросток на двухколесном транспорте ехал по улице Школьной. Неподалеку от дома № 64 он потерял управление. Мотоцикл занесло, и он на полном ходу врезался в автомобиль «ВАЗ-21061», который проезжал мимо.

От удара юноша отлетел в сторону. К нему на помощь поспешили очевидцы.

— Пострадавшего отвезли в больницу, — сообщили в донском УГИБДД.

В каком состоянии находится подросток, уточняется
Фото: Ростов.ру
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