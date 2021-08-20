На трассе в Ростовской области в ДТП погибла 19-летняя девушка. Авария случилась в ночь на 23 августа на автодороге Волгодонск - Дубовское.По предварительной информации, 24-летний парень на «Хендай Солярис» не справился с управлением во время затяжного поворота и допустил опрокидывание транспортного средства.- В результате происшествия погибла 19-летняя пассажирка иномарки, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Еще одна 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу.