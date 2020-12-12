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В Ростовской области 26-летняя девушка погибла в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области 26-летняя девушка погибла в ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погибла 26-летняя девушка. Трагедия случилась на трассе Волгоград - Каменск около полудня 13 декабря.

Водитель «Фольксвагена Поло» направлялся из Донецка в Ростов. Погода была пасмурная и дождливая. В какой-то момент он не справился с управлением на скользкой дороге. На скорости автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще одна девушка-пассажир 29 лет получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу.

Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами. Машина получила серьезные механические повреждения и вряд ли подлежит восстановлению.

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