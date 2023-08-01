В Ростовской области в ДТП погиб один человек и пострадали четверо

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Один человек погиб и четверо пострадали на трассе в Ростовской области. Трагедия произошла вечером 1 августа.По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Поло» ехал по трассе Ростов - Волгодонск. В районе поселка Победа парень пошел на обгон. Молодой человек не смог завершить маневр и лоб в лоб столкнулся с «Киа Спортейдж».В результате ДТП травмы получили 11-летняя пассажирка корейского кроссовера и ее мама, которая сидела за рулем. В «Поло» пострадали женщина-пассажир и водитель. Второй пассажир-мужчина скончался на месте.- Выжившие были доставлены в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В каком они находятся состоянии, пока не известно. Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства трагедии.