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В Ростовской области в ДТП погиб один человек и пострадали четверо

В Ростовской области в ДТП погиб один человек и пострадали четверо
Один человек погиб и четверо пострадали на трассе в Ростовской области. Трагедия произошла вечером 1 августа.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Поло» ехал по трассе Ростов - Волгодонск. В районе поселка Победа парень пошел на обгон. Молодой человек не смог завершить маневр и лоб в лоб столкнулся с «Киа Спортейдж».

В результате ДТП травмы получили 11-летняя пассажирка корейского кроссовера и ее мама, которая сидела за рулем. В «Поло» пострадали женщина-пассажир и водитель. Второй пассажир-мужчина скончался на месте.

- Выжившие были доставлены в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В каком они находятся состоянии, пока не известно. Полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства трагедии.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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