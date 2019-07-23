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На трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб водитель, восемь человек пострадали

На трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб водитель, восемь человек пострадали
В результате аварии на трассе М-4 «Дон» погиб один человек, ещё восемь пострадали. ДТП произошло рано утром 25 июля.

По предварительной информации, водитель «Тойоты Камри» ехал из Москвы в Ростов. На 694-м километре трассы в Воронежской области он не справился с управлением и врезался в фургон «Фольксваген Кадди».
- В аварии погиб пассажир «Тойоты», мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Травмы получили восемь человек: двое из легкового автомобиля и шесть из фургона «Фольксваген Кадди».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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