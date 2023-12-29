В Ростовской области 68-летний водитель кроссовера погиб в ДТП
В Ростовской области пенсионер погиб в аварии. ДТП случилось 29 декабря около 14:00 в станице Багаевской.
По предварительной информации, 68-летний водитель машины «Рено Дастер» ехал по улице Московской. В районе дома № 2 он повернул на улицу Мирную, не уступив дорогу «Мерседес Бенцу» под управлением 26-летнего парня.
От мощного удара немецкое авто отбросило в дерево. Водитель «Рено» вылетел на дорогу через пассажирскую дверь.
— В результате ДТП 68-летний водитель кроссовера скончался от травм до приезда медиков, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.