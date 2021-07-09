В Ростовской области кроссовер вылетел в кювет и перевернулся: водитель пострадал

В Ростовской области 44-летний водитель кроссовера «Рено Дастер» пострадал в ДТП. Авария случилась 13 июля в Батайске.По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» двигался по улице Гайдаш. В то же время со стороны Ленина выезжал 68-летний мужчина на «Рено Каптюр». В результате аварийной ситуации авто столкнулись. От удара «Дастер» вылетел в кювет и перевернулся.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель «Рено Дастер» пострадал. С травмами мужчину доставили в больницу.Состояние второго участника аварии не уточняется.