Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области кроссовер вылетел в кювет и перевернулся: водитель пострадал

В Ростовской области кроссовер вылетел в кювет и перевернулся: водитель пострадал

В Ростовской области 44-летний водитель кроссовера «Рено Дастер» пострадал в ДТП. Авария случилась 13 июля в Батайске.

По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» двигался по улице Гайдаш. В то же время со стороны Ленина выезжал 68-летний мужчина на «Рено Каптюр». В результате аварийной ситуации авто столкнулись. От удара «Дастер» вылетел в кювет и перевернулся.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель «Рено Дастер» пострадал. С травмами мужчину доставили в больницу.

Состояние второго участника аварии не уточняется.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.