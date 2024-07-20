В Ростовской области в ДТП погиб 35-летний мужчина, врезавшись в опору ЛЭП

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области погиб 35-летний мужчина, врезавшись в линию электропередачи. ДТП случилось 19 июля около 18:00.На трассе М-4 «Дон» ехал 35-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». В какой-то момент автомобиль вылетел с трассы. Мужчина не смог справиться с управлением и влетел на скорости в опору ЛЭП. От силы удара машина перевернулась.Как сообщают в ведомстве, 35-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют все детали происшествия.