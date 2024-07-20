Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП погиб 35-летний мужчина, врезавшись в опору ЛЭП

В Ростовской области в ДТП погиб 35-летний мужчина, врезавшись в опору ЛЭП
В Ростовской области погиб 35-летний мужчина, врезавшись в линию электропередачи. ДТП случилось 19 июля около 18:00.

На трассе М-4 «Дон» ехал 35-летний мужчина за рулем «Лады Гранты». В какой-то момент автомобиль вылетел с трассы. Мужчина не смог справиться с управлением и влетел на скорости в опору ЛЭП. От силы удара машина перевернулась.

Как сообщают в ведомстве, 35-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют все детали происшествия.
фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.