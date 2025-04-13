На трассе М-4 «Дон» один погиб и один пострадал в аварии

Фото: МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

В Ростовской области на трассе один человек погиб и пострадал 21-летний парень. Об этом сообщили МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.По предварительным данным, авария случилась 13 апреля около 06:00. На 1 039-м километре автодороги столкнулись грузовик «Ситрэк» и «Ниссан». От сильного удара легковушка буквально превратилась в груду металлолома. Водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне авто.В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «Ниссана». Его пассажир погиб на месте аварии.С травмами пострадавший был доставлен в госпиталь Новочеркасска.