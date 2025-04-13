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На трассе М-4 «Дон» один погиб и один пострадал в аварии

На трассе М-4 «Дон» один погиб и один пострадал в аварии
В Ростовской области на трассе один человек погиб и пострадал 21-летний парень. Об этом сообщили МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

По предварительным данным, авария случилась 13 апреля около 06:00. На 1 039-м километре автодороги столкнулись грузовик «Ситрэк» и «Ниссан». От сильного удара легковушка буквально превратилась в груду металлолома. Водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне авто.

В результате ДТП пострадал 21-летний водитель «Ниссана». Его пассажир погиб на месте аварии.

С травмами пострадавший был доставлен в госпиталь Новочеркасска.
Фото: МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.
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