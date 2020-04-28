На Дону при ДТП с фурой один погиб, один пострадал

Один человек погиб, один пострадал в результате аварии в Ростовской области. Трагедия произошла на трассе Волгодонск — Дубовское 30 апреля около 7:30.За рулём «Дэу Матиза» ехал 36-летний мужчина. На перекрёстке он, предположительно, не уступил дорогу фуре «Мерседес Бенц ACTROS». В результате автомобили столкнулись. Легковушку выбросило с дороги, от удара она оказалась смята, как консервная банка.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Дэу» погиб на месте. Его 43-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.