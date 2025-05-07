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В Ростовской области уже больше недели не могут найти 71-летнего пенсионера

В Ростовской области уже больше недели не могут найти 71-летнего пенсионера
В Ростовской области уже больше недели не могут найти 71-летнего пенсионера Николая Власова. Он пропал 20 апреля.

Николай живёт в Волгодонске. В тот день он отправился на прогулку и не вернулся. Родственники обратились в полицию и к волонтёрам, чтобы помочь в поисках.

Николай — худощавый мужчина ростом 180 сантиметров. У него серые глаза и седые волосы. В день исчезновения он был одет в серую кофту и тёмно-синие спортивные штаны.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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