Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области уже больше недели не могут найти 71-летнего пенсионера Николая Власова. Он пропал 20 апреля.Николай живёт в Волгодонске. В тот день он отправился на прогулку и не вернулся. Родственники обратились в полицию и к волонтёрам, чтобы помочь в поисках.Николай — худощавый мужчина ростом 180 сантиметров. У него серые глаза и седые волосы. В день исчезновения он был одет в серую кофту и тёмно-синие спортивные штаны.Если вы знаете что-либо о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.