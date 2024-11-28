Два беспилотника сбили над Ростовской областью ночью 28 ноября

Фото: Ростов.Ру

Ночью 28 ноября над Ростовской областью уничтожили два беспилотника. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Воздушные цели были сбиты средствами ПВО над Таганрогом и Каменском-Шахтинским. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.Отметим, что эта ночная атака БПЛА по Ростовской области стала третьей за текущую неделю. Сутками ранее ПВО сбила 10 дронов на территории региона. До этого были уничтожены 26 беспилотников.