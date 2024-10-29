В Ростовской области умер начальник штаба Тацинского юртового казачьего общества

Фото: соцсети

В Ростовской области в возрасте 64 лет умер начальник штаба Тацинского юртового казачьего общества. О смерти есаула Николая Ключникова сообщили во «Всевеликом войске Донском» 28 октября.Николай Ключников родом из станицы Тацинской. После окончания школы освоил специальность «Тракторист-машинист». Демобилизовавшись из армии, он решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. В конце 90-х годов за работу был отмечен орденом «За безупречную службу в МВД» III и II степеней и другими внутриведомственными наградами.В 2006 году Николай Ключников возглавил штаб Тацинского юртового казачьего общества. Этот пост он занимал на протяжении 18 лет.