В Ростовской области труп мужчины почти неделю пролежал в канализационном коллекторе

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В Ростовской области труп мужчины пролежал почти неделю в канализационном коллекторе. Происшествие случилось 21 декабря на улице Машиностроителей в Белой Калитве.По данным источника Rostov.ru, прохожие почувствовали неприятный трупный «душок» из канализации. Открыв крышку люка, они увидели там уже разлагающийся труп. На место вызвали правоохранителей и медиков. Умершим оказался 50-летний местный житель.- Видимых следов насилия на трупе нет, - сообщил источник. - Судя по гнилостным изменениям тела, мужчина умер и пролежал в коллекторе около пяти дней.В настоящее время выясняют все причины случившегося. Точную причину смерти горожанина установит экспертиза.