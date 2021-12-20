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В Ростовской области труп мужчины почти неделю пролежал в канализационном коллекторе

В Ростовской области труп мужчины почти неделю пролежал в канализационном коллекторе
В Ростовской области труп мужчины пролежал почти неделю в канализационном коллекторе. Происшествие случилось 21 декабря на улице Машиностроителей в Белой Калитве.

По данным источника Rostov.ru, прохожие почувствовали неприятный трупный «душок» из канализации. Открыв крышку люка, они увидели там уже разлагающийся труп. На место вызвали правоохранителей и медиков. Умершим оказался 50-летний местный житель.

- Видимых следов насилия на трупе нет, - сообщил источник. - Судя по гнилостным изменениям тела, мужчина умер и пролежал в коллекторе около пяти дней.

В настоящее время выясняют все причины случившегося. Точную причину смерти горожанина установит экспертиза.
Фото: hiddenside.ru
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