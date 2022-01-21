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В Ростовской области столкнулись две иномарки: пострадали трое

В Ростовской области столкнулись две иномарки: пострадали трое

На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки. Авария случилась 22 января около 15:00.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Саньенг Акшен» находился 41-летний водитель. Он ехал по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. В районе микрорайона Лиховского он внезапно выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и на скорости врезался в «Рено Логан», которым управлял 58-летний мужчина. От удара машины разбросало на дороге, а их передние части превратились в груду металла.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Рено». Еще трое пассажиров - двое мужчин и 12-летний ребенок - пострадали и были доставлены в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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