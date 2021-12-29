На трассе под Волгодонском двое погибли, и трое пострадали в страшной аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе под Волгодонском произошло лобовое столкновение ВАЗа и иномарки. Происшествие случилось 5 января около 14:00.По предварительной информации, за рулем отечественного автомобиля находился 48-летний мужчина. Он двигался по трассе Волгодонск - Зимовники. Неподалеку от 16-го километра водитель пошел на обгон в разрешенном месте, но не рассчитал и на скорости влетел в «Хендай Акцент». Удар оказался такой силы, что машины превратились в груду металла.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водители обеих машин скончались на месте случившегося от множественных травм. Также в аварии пострадали пассажиры иномарки: 39-летняя женщина и двое детей - мальчик и девочка, 9 и 10 лет.