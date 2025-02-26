В Ростовской области случилось ДТП с фурой

Фото: DonDay

На Новочеркасском шоссе в Ростовской области случилось жесткое ДТП с фурой. Авария произошла в районе поселка Рассвет.Как сообщили очевидцы, на участке столкнулись «ГАЗель» и фура. На снимках видно, что на обочине припарковано покореженное авто. Удар был настолько сильным, что машину буквально сплющило.Из-за ДТП образовался дорожный затор. Всего пробка составляет около трех километров.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.