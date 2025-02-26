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В Ростовской области случилось ДТП с фурой

В Ростовской области случилось ДТП с фурой
На Новочеркасском шоссе в Ростовской области случилось жесткое ДТП с фурой. Авария произошла в районе поселка Рассвет.

Как сообщили очевидцы, на участке столкнулись «ГАЗель» и фура. На снимках видно, что на обочине припарковано покореженное авто. Удар был настолько сильным, что машину буквально сплющило.

Из-за ДТП образовался дорожный затор. Всего пробка составляет около трех километров.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.
Фото: DonDay
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