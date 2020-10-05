Три человека, в том числе двухлетняя девочка, пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Три человека, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария случилась днем 7 октября на улице Озерной в Камышевахе.Предварительно, 50-летний мужчина за рулем КамАЗа на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Ауди А6», за рулем которой сидела 60-летняя женщина. От силы удара с грузовиком «Ауди» отбросило на «Хендай Акцент», под управлением 44-летнего шофера , который стоял на перекрестке, пропуская «Ауди». В результате массового ДТП травм избежать не удалось трем участникам.- В больницу доставили водителя и двухлетнюю девочку из «Ауди», которая была в люльке на заднем сидении, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Также пострадала пассажира «Акцента».