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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в душе

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в душе
В городе Шахты Ростовской области погибла 13-летняя девочку. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в 1 июня в поселке Аюта. Семиклассница гостила у подруги. Девочка решила искупаться в летнем душе на улице. Вероятно, во время купания произошло короткое замыкание в водонагревателе. Школьница получила удар током, который стал для неё смертельным.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В прокуратуре Ростовской области уточнили, что ход расследования держится на контроле.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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