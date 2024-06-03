В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в душе
В городе Шахты Ростовской области погибла 13-летняя девочку. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла в 1 июня в поселке Аюта. Семиклассница гостила у подруги. Девочка решила искупаться в летнем душе на улице. Вероятно, во время купания произошло короткое замыкание в водонагревателе. Школьница получила удар током, который стал для неё смертельным.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
В прокуратуре Ростовской области уточнили, что ход расследования держится на контроле.