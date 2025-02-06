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В Ростовской области сельчане чуть не пострадали в пожаре из-за неисправной печи

В Ростовской области сельчане чуть не пострадали в пожаре из-за неисправной печи
В Мартыновском районе Ростовской области местные жители чуть не пострадали в пожаре из-за неисправной печи. ЧП случилось 4 февраля.

Днем жильцы решили в своем частном доме расплавить воск на газовой плите. Печь находилась на улице, на веранде. Когда воск начал плавиться, плита внезапно вспыхнула. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что возгорание произошло из-за утечки газового шланга. Огонь начал распространяться на домашние вещи и по стене дошел до навеса веранды. Жильцы поспешили самостоятельно тушить пламя. К счастью, им это удалось до приезда пожарных.

В региональном ГУ МЧС добавили, что в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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