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В Ростовской области рядом с ж/д дорогой нашли труп мужчины

В Ростовской области рядом с ж/д дорогой нашли труп мужчины
Фото с места происшествия Южного СУТ СК
В Октябрьском районе Ростовской области рядом с железной дорогой нашли труп мужчины. Тело обнаружили работники станции Каменоломни около 23 часов 27 августа.

Личность погибшего уже установлена. Им оказался 43-летний местный житель.
- На теле местного жителя имелись типичные признаки железнодорожного травмирования, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. По факту случившегося проводится проверка.

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