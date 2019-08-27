В Ростовской области рядом с ж/д дорогой нашли труп мужчины
Фото с места происшествия Южного СУТ СК
В Октябрьском районе Ростовской области рядом с железной дорогой нашли труп мужчины. Тело обнаружили работники станции Каменоломни около 23 часов 27 августа.
Личность погибшего уже установлена. Им оказался 43-летний местный житель.
- На теле местного жителя имелись типичные признаки железнодорожного травмирования, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. По факту случившегося проводится проверка.