В Ростовской области рядом с железной дорогой нашли тело женщины
Фото: pidsumky.com.ua
В Азовском районе обнаружили мёртвую женщину. Тело находилось недалеко от железной дороги.
Труп обнаружили случайные прохожие 11 августа в 5-7 метрах от ж/д путей, на 1 364 километре перегона Батайск - Высочино.
- На теле не обнаружены признаки насильственной смерти, - сообщили в Южном СУТ СКР. - На вид женщине - 60-70 лет.
Следователи осмотрели место происшествия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства смерти женщины.