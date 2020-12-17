В Ростовской области третий месяц ищут пропавшего 41-летнего мужчину

Пропавшего мужчину разыскивают в Московской и Ростовской областях. Юрий Логачев не выходит на связь более двух месяцев.Мужчина ушел из дома 7 октября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родственники не смогли самостоятельно найти Юрия, поэтому написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Пропавший может находиться в селе Самарском Азовского района.Рост мужчины составляет около 165 сантиметров. У Юрия худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.Если вам известно что-либо о местонахождении Юрия Логачева, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.