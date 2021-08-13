В Ростовской области разыскивают 66-летнюю пенсионерку

В Ростовской области разыскивают 66-летнюю Римму Кузнецову. Пенсионерка пропала в хуторе Береговом Азовского района.Женщина вышла из дома утром 16 августа. Когда она не вернулась домой в течение нескольких часов, родственники забили тревогу. За помощью в поисках они обратились к волонтёрам и в СМИ.Рост Риммы Кузнецовой - около 166 сантиметров. У неё среднее телосложение и короткие русые волосы. Последний раз её видели в чёрных бриджах и полосатой блузке с коротким рукавом. При себе у неё была сумочка.По словам родственников, женщина плохо ориентируется в пространстве, а значит, легко могла заблудиться. Если вы видели Римму Кузнецову или знаете что-либо о её местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.