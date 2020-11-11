В Ростовской области произошла тройная авария с фурой: пострадали трое

Массовое ДТП с участием фуры произошло в донском регионе. Авария случилась 13 ноября около 16 часов на 46-м километре автодороги Ростов - Таганрог - граница с Украиной.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 36-летний водитель за рулем «ВАЗ-21150» двигался неподалеку от села Самбек. По предварительной информации, он попытался совершить обгон по правой обочине возле фуры ДАФ, управлял которой 44-летний шофер. В итоге легковушка влетела в большегруз, который упал на нее. После этого грузовик «повело» в сторону проезжей части, где он столкнулся с «ВАЗ-21154», за рулем которого был 29-летний автомобилист.В ведомстве добавили, что трое водителей получили травмы в результате происшествия. Их доставили в медучреждение.