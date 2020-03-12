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На трассе Ростов - Таганрог произошло ДТП с участием фуры: есть погибший

На трассе Ростов - Таганрог произошло ДТП с участием фуры: есть погибший
На 56-м километре трассы Ростов - Таганрог произошло смертельное ДТП с участием фуры. Авария случилась днем 14 марта в районе села Самбек.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 40-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Поло» врезалась на «встречке» в фуру.

- В результате ДТП от полученных травм женщина-водитель иномарки погибла на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - По факту ЧП проводится проверка.

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