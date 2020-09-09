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В Ростовской области произошел крупный пожар на складе с семечками

В Ростовской области произошел крупный пожар на складе с семечками
Склад с семечками полыхал в Ростовской области. Пожар произошел в ночь на 11 сентября в Аксайском районе.

Помещение горело в поселке Водопадном на улице Совхозной.

Пламя охватило 1 000 квадратных метров, столб огня достигал десятков метров в высоту. Пожар полыхал с такой силой, что объявили повышенный ранг сложности № 2.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия отправили 55 спасателей и 16 машин.

Пожар локализовали примерно за два часа. По состоянию на 6 часов утра пострадавших нет.

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