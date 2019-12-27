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В Ростовской области при пожаре в доме обгорел мужчина

В Ростовской области при пожаре в доме обгорел мужчина
В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина. Происшествие случилось 29 декабря в поселке Рассвет.

Пожар произошел в одном из домов на улице Светлой. Хозяин находился в помещении и не успел выбраться из горящей постройки. Прибывшие спасатели зафиксировали площадь пожара, которая составила 80 квадратных метров, и вытащили мужчину.

- Пострадавший доставлен в больницу с ожогами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации пожара от МЧС привлекали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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