В Ростовской области при пожаре в доме обгорел мужчина



В Ростовской области при пожаре пострадал мужчина. Происшествие случилось 29 декабря в поселке Рассвет.



Пожар произошел в одном из домов на улице Светлой. Хозяин находился в помещении и не успел выбраться из горящей постройки. Прибывшие спасатели зафиксировали площадь пожара, которая составила 80 квадратных метров, и вытащили мужчину.



- Пострадавший доставлен в больницу с ожогами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации пожара от МЧС привлекали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.



Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.