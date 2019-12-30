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В Ростовской области человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме

В Ростовской области человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме
В Ростовской области случился пожар в многоквартирном доме. Происшествие случилось в Гукове 3 январе.

На улице Базарной загорелся дом #43. Более 10 жильцов были эвакуированы из горящей постройки. Во время ликвидации пожара один человек пострадал.

- Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие 20 пожарных и 4 единицы техники.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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