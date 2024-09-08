В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Гуково Ростовской области из-за пожара в частном доме погиб 56-летний мужчина. Пламя вспыхнуло 8 сентября на улице Колхозной.Предварительно, огонь разгорелся утром в одном из частных домов. Густые клубы дыма заметили соседи и сразу же позвонили в МЧС. Пламя распространилось на площади 56 квадратов.Огонь тушили 12 спасателей на четырех спецмашинах. В доме обнаружили тело 56-летнего мужчины.В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. При этом хозяин жилища был в состоянии алкогольного опьянения.