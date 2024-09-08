В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
В Гуково Ростовской области из-за пожара в частном доме погиб 56-летний мужчина. Пламя вспыхнуло 8 сентября на улице Колхозной.
Предварительно, огонь разгорелся утром в одном из частных домов. Густые клубы дыма заметили соседи и сразу же позвонили в МЧС. Пламя распространилось на площади 56 квадратов.
Огонь тушили 12 спасателей на четырех спецмашинах. В доме обнаружили тело 56-летнего мужчины.
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. При этом хозяин жилища был в состоянии алкогольного опьянения.