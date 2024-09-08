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В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
В Гуково Ростовской области из-за пожара в частном доме погиб 56-летний мужчина. Пламя вспыхнуло 8 сентября на улице Колхозной.

Предварительно, огонь разгорелся утром в одном из частных домов. Густые клубы дыма заметили соседи и сразу же позвонили в МЧС. Пламя распространилось на площади 56 квадратов.

Огонь тушили 12 спасателей на четырех спецмашинах. В доме обнаружили тело 56-летнего мужчины.

В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. При этом хозяин жилища был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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