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В Ростовской области пострадали пять человек в ДТП

В Ростовской области пострадали пять человек в ДТП
В Неклиновском районе Ростовской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек. Происшествие случилось 2 июня на трассе Таганрог- Федоровка.

Около 10:30 по автодороге двигался 40-летний мужчина на «Хендай Крета». Предварительно, он выехал на «встречку», по которой ехал «Шевроле Лачетти», под управлением 77-летнего мужчины. Автомобили столкнулись.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал водитель «Хендай Крета», а также 44-летний и 20-летний пассажиры. Кроме того, травмы получили мужчина за рулем «Шевроле Лачетти» и его 77-летний пассажир. Все пострадавшие были госпитализированы.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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