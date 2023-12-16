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На трассе под Волгодонском в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

На трассе под Волгодонском в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
На трассе в Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 16 декабря около 05:30 под Волгодонском.

По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем «Шевроле Каптива» ехал по автодороге Ростов
– Семикаракорск – Волгодонск. В районе поселка Мичуринского (Волгодонской район) машина на скользкой дороге съехала на «встречку». В тот момент там проезжал микроавтобус «Хендай Н-1» под управлением 36-летнего водителя.

Избежать столкновения не удалось. Автомобили на скорости врезались лоб в лоб. От удара микроавтобус вылетел в кювет. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажиры. С травмами в больницу доставили 47-летнюю женщину из «Шевроле» и двух женщин в возрасте 66 и 68 лет из «Хендай».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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