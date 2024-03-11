В Ростовской области в ДТП погиб мужчина и еще двое пострадали

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе Котельниково - Песчанокопское в ДТП с двумя легковушками погиб водитель и двое пассажиров пострадали. Авария произошла 11 марта в Орловском районе.Предварительно, автомобиль марки «Митсубиси Паджеро» под управлением 34-летнего мужчины выехал на «встречку». В это же время по автодороге двигалась «Нива Шевроле». Водитель иномарки не успел увернуться и на большой скорости столкнулся с «Нивой». У отечественной легковушки разворотило переднюю часть. От полученных травм 43-летний водитель «Нивы» скончался на месте.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 67-летний пассажир «Нивы Шевроле», а также 48-летний пассажир «Митсубиси Паджеро».