Житель Ростовской области, избивший знакомого веткой, получил тюремный срок



Мужчина, до смерти избивший спящего приятеля в Ростовской области, отправится в тюрьму. Соответствующая информация размещена на сайте Морозовского районного суда.



Сообщается, что инцидент произошёл 28 февраля 2019 года. Два товарища вместе выпивали в доме одного из них. Когда градус алкоголя в крови повысился, приятели начали ругаться. Один из них ударил другого кулаком в глаз. Затем он взял деревянный табурет и стукнул его по голове.



Когда обидчик заснул пьяным, знакомый взял во дворе обломок ветки длиной примерно 60 сантиметров. Он подошёл к его кровати и стал избивать спящего. Он ударил его несколько раз по туловищу, конечностям и голове. Пострадавший получил перелом костей черепа, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и множество ссадин и кровоподтёков.



Закончив своё гнусное дело, злоумышленник пошёл к себе в комнату. Оттуда он услышал хрипы потерпевшего, а затем — звук падения тела на пол. Вернувшись обратно, он увидел приятеля - тот лежал в луже крови и не шевелился. Мужчина умер от полученных травм.



В суде сообщили, что фигуранта признали виновным по статье об убийстве. Он получил шесть с половиной лет колонии.