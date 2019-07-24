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Житель Ростовской области, избивший знакомого веткой, получил тюремный срок

Житель Ростовской области, избивший знакомого веткой, получил тюремный срок
Мужчина, до смерти избивший спящего приятеля в Ростовской области, отправится в тюрьму. Соответствующая информация размещена на сайте Морозовского районного суда.

Сообщается, что инцидент произошёл 28 февраля 2019 года. Два товарища вместе выпивали в доме одного из них. Когда градус алкоголя в крови повысился, приятели начали ругаться. Один из них ударил другого кулаком в глаз. Затем он взял деревянный табурет и стукнул его по голове.

Когда обидчик заснул пьяным, знакомый взял во дворе обломок ветки длиной примерно 60 сантиметров. Он подошёл к его кровати и стал избивать спящего. Он ударил его несколько раз по туловищу, конечностям и голове. Пострадавший получил перелом костей черепа, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг и множество ссадин и кровоподтёков.

Закончив своё гнусное дело, злоумышленник пошёл к себе в комнату. Оттуда он услышал хрипы потерпевшего, а затем — звук падения тела на пол. Вернувшись обратно, он увидел приятеля - тот лежал в луже крови и не шевелился. Мужчина умер от полученных травм.

В суде сообщили, что фигуранта признали виновным по статье об убийстве. Он получил шесть с половиной лет колонии.

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