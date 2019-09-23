Два парня, избившие незнакомца, получили полтора года условно в Ростове



В Ростове-на-Дону два парня, избившие незнакомца, получили условный срок. Приговор огласили в Пролетарском районном суде города.

Их признали виновными по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.



Как рассказали подсудимые и свидетели, их компания из семи человек прогуливалась в парке Октябрьской революции. Проведя там полчаса, парни решили пойти домой, а две девушки остались ещё погулять. Когда позже они вернулись, то рассказали, что в лифте к ним приставали несколько незнакомцев.



Через какое-то время компания вышла на балкон, и девушки заметили на улице своих обидчиков. Приятели решили заступиться за своих дам и выяснить отношения с молодыми людьми.



Как позже рассказал потерпевший, он как раз собирался садиться в такси, когда его окликнули два парня, спросив, не он ли приставал к девушкам. Тот ответил отрицательно, и один из незнакомцев набросился на него и ударил по лицу. Он упал на землю, тогда к нему подошёл второй нападавший, и, когда пострадавший встал на ноги, обхватил его руками за корпус и снова повалил. Затем несколько раз ударил его кулаками по голове.



Злоумышленников оттащил их знакомый. Очевидцы вызвали на место сотрудников скорой помощи. В больнице у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы и множество ссадин. Такие травмы квалифицируются как средней тяжести вред здоровью.



Приговором Пролетарского районного суда подозреваемых признали виновными. Им назначили по полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.