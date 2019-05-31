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Житель Ростовской области подозревается в убийстве собственной матери

Житель Ростовской области подозревается в убийстве собственной матери
Фото: trud.ru

В Ростовской области 55-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной матери. Трагедия произошла 1 июня в Кагальницком районе. Сейчас он находится под стражей.

По версии следователей, фигурант вместе с женщиной находился у себя дома. Он был пьян, и в какой-то момент начал ссориться с мамой. Мужчина нанёс ей один удар в шею. От полученной травмы 77-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Увидев, что произошло, её сын скрылся с места происшествия.

- Сейчас подозреваемый задержан, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Он подозревается в совершении преступления по статье «Убийство».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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