Житель Ростовской области подозревается в убийстве собственной матери



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В Ростовской области 55-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной матери. Трагедия произошла 1 июня в Кагальницком районе. Сейчас он находится под стражей.



По версии следователей, фигурант вместе с женщиной находился у себя дома. Он был пьян, и в какой-то момент начал ссориться с мамой. Мужчина нанёс ей один удар в шею. От полученной травмы 77-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Увидев, что произошло, её сын скрылся с места происшествия.



- Сейчас подозреваемый задержан, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Он подозревается в совершении преступления по статье «Убийство».



Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.